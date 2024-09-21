К вечеру 21 сентября киевляне сообщили о странном запахе воздуха в городе. Столицу накрыл смог.
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Что известно
В некоторых районах города ощутимый неприятный запах, видимость снижена.
По данным мониторингового ресурса IQAir, содержание твердых частиц в воздухе сейчас более чем в 8 раз превышает норму.
Киев оказался на седьмой строчке в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом.
В КГГА уточнили, что по состоянию на 19.00 в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
• закрыть окна;
• ограничить пребывание на улице;
• пить много воды;
• если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Как выглядит столица сейчас / Фото соцсети
Напомним, что утром 20 сентября, в столице стоял невыносимый смог. У Минприроды объяснили, что причина тому – пожары в экосистемах Киевской, Черниговской и Сумской областей. Горели торфяники и леса. Кроме того, почти не было ветра, из-за чего грязь скапливалась и не рассеивалась.