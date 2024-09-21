Надвечір 21 вересня кияни повідомили про дивний запах повітря у місті. Столицю накрив смог.

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Що відомо

У деяких районах міста відчутний неприємний запах, видимість знижена.

За даними моніторингового ресурсу IQAir, вміст твердих часточок у повітрі зараз у понад 8 разів перевищує норму.

Київ опинився на сьомій сходинці у рейтингу міст світу із найзабрудненішим повітрям.

Також застосунок "Київ Цифровий" попереджає про шкідливий стан повітря і радить містянам залишатися вдома і зачиняти вікна.

Який вигляд має столиця зараз / Фото соцмережі

Нагадаємо, що вранці 20 вересня, у столиці стояв нестерпний смог. У Міндовкілля пояснили, що причина тому – пожежі в екосистемах Київщини, Чернігівщини і Сумщини. Горіли торф'яники і ліси. Крім того, майже не було вітру, через що бруд скопичувався і не розсіювався.