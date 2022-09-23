Уже скоро маркетинговое сообщество соберется в Киеве и онлайн, чтобы поговорить о том, как общество и бизнес справляются с самыми большими вызовами в современной истории Украины.

Читайте также Значительно выше, чем сейчас: бизнес спрогнозировал курс доллара в 2023 году

Что известно о 15-м Украинском маркетинг-форуме

Главной темой мероприятия станет "Незламні: маркетингові історії неймовірної стійкості". Организаторы выбрали ее не случайно, ведь само слово "незламні" лучше всего характеризует украинскую нацию во время войны. Даже в это непростое время рождаются маркетинговые истории невероятной жизнестойкости украинских компаний, которые прозвучат на Украинском маркетинг-форуме.

Кроме этого, участники мероприятия смогут узнать немало полезной информации о постепенной адаптации бизнесов к ограничениям военной экономики, последующих больших вызовах для маркетинга и предпосылках для создания украинского экономического чуда после войны.

В программе мероприятия – выступления представителей ведущих компаний Украины

Привлечет внимание участников 15-го Украинского маркетинг-форума и список спикеров, заявленных в программе. В частности, кейсы своих компаний во время мероприятия раскроют:

Игорь Блистив, маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех",

Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO,

Екатерина Огуряева, директор по маркетингу "Сільпо",

Мария Назаренко, руководитель по маркетингу и E-Commerce Comfy,

Анна Швед, директор по маркетингу сети "Добробут",

Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ,

Елена Плахова, директор по управлению репутацией "Новая Почта",

Александр Шевченко, руководитель по коммуникациям пассажирского направления "Укрзализныци".

Свежими исследованиями украинской аудитории эксклюзивно для Украинского маркетинг-форума поделятся:

Анна Ильенко, Sales & Development Director Gradus Research,

Наталья Бухалова, владелица и директор UMG,

Татьяна Жолуденко, директор компании Medical Data Management.

Отдельный блок форума будет посвящен перспективам выхода украинских компаний на международные рынки. Участники мероприятия услышат советы от основателя и СЕO Fedoriv Group Андрея Федорива, основателя и СЕО COLLAR Company Юрия Синицы, маркетинг-директора Bolt в странах Восточной Европы Сергея Кости, а также основателя HealthTech-сервиса Liki24.com Антона Авринского.

О чертовой дюжине правил коммуникации бренда во время войны расскажет Алена Тараненко, бренд-стратегиня, специалистка по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей. Новые коммуникационные и рекламные стратегии будут обсуждаться с соучредителем и креативным директором ANGRY agency Сергеем Малыком и основателем и креативным директором IAMIDEA Игорем Финашкиным

Участников 15-го Украинского маркетинг-форума также ждут интересные дискуссии. Организаторы решили не интриговать и раскрыть список тем. Среди них:

"Чемпионы по адаптации. Как компании пытаются вернуться к развитию".

Модератор – Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB, PhD, стратег и системный исследователь конкуренции.

​Участники:

Александр Мисюренко, владелец и СЕО компании Nonpareil,

Николай Скавронский, операционный директор сети "Синево",

Александр Руднев, CEO "Тернопольский молокозавод" (бренд "Молокия"),

Павел Овчинников, совладелец и CEO компании Kiddisvit,

Роман Романчук, CEO сети Multiplex.

"Go Global: как стать международной компанией".

Модератор – Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group.

Участники :

Валентин Гриценко, маркетинг-директор компании Ajax Systems,

Игорь Блистив, маркетинг-директор компании "Кормотех",

Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН.

"Общество. 2022".

Модератор – Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine.

Участники:

Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB, PhD, стратег и системный исследователь конкуренции,

Ярина Ключковская, специалист по коммуникациям, медиатренер,

Тимофей Брик, ректор Университета Киевской школы экономики (KSE), руководитель социологических исследований, вице-президент по международным связям KSE,

Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.

"Назад в будущее маркетинга: новые вызовы для CMO".

Модератор – Ирина Качура, вице-президент по маркетингу Carlsberg Ukraine.

Участники:

Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group,

Дмитрий Зинченко, директор направления продуктов с пониженным риском (IQOS), Philip Morris Ukraine,

Алена Тараненко, бренд-стратегиня, специалистка по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей,

Виктор Яковенко, партнер Ward Howell Ukraine.

В общей сложности на события выступит более 40 спикеров – экспертов по маркетингу, коммуникациям и стратегии.

Детали и регистрация по ссылке .