Вже скоро маркетингова спільнота збереться в Києві та онлайн, щоб поговорити про те, як суспільство та бізнес справляються з найбільшими викликами в сучасній історії України.

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Що відомо про 15-ий Український маркетинг-форум

Головною темою заходу стане "Незламні: маркетингові історії неймовірної стійкості". Організатори обрали її не випадково, адже саме слово "незламні" якнайкраще характеризує українську націю під час війни. Навіть у цей непростий час народжуються маркетингові історії неймовірної життєстійкості українських компаній, які й прозвучать на Українському маркетинг-форумі.

Крім цього, учасники заходу зможуть дізнатись чимало корисної інформації про поступову адаптацію бізнесів до обмежень воєнної економіки, наступні великі виклики для маркетингу і про передумови для створення українського економічного дива після війни.

У програмі заходу – виступи представників провідних компаній України

Приверне увагу учасників 15-ий Українського маркетинг-форуму і список спікерів, які заявлені у програмі. Зокрема, кейси своїх компаній під час події розкриють:

Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії "Кормотех",

Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO,

Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу "Сільпо",

Марія Назаренко, керівниця з маркетингу та E-Commerce Comfy,

Ганна Швед, директорка з маркетингу мережі "Добробут",

Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ,

Олена Плахова, директорка з управління репутацією "Нова Пошта",

Олександр Шевченко, керівник з комунікацій пасажирського напрямку "Укрзалізниці".

Свіжими дослідженнями української аудиторії ексклюзивно для Українського маркетинг-форума поділяться:

Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research,

Наталя Бухалова, власниця та директорка UMG,

Тетяна Жолуденко, директорка компанії Medical Data Management.

Окремий блок форуму буде присвячений перспективам виходу українських компаній на міжнародні ринки. Учасники події почують поради від засновника та СЕO Fedoriv Group Андрія Федоріва, засновника та СЕО COLLAR Company Юрія Синиці, маркетинг-директора Bolt у країнах Східної Європи Сергія Кості, а також засновника HealthTech-сервісу Liki24.com Антона Авринського.

Про чортову дюжину правил комунікації бренду під час війни розповість Альона Тараненко, бренд-стратегиня, спеціалістка з бренд-комунікацій та створення стратегій брендів особистостей. Нові комунікаційні та рекламні стратегії обговорюватимуть зі співзасновником і креативним директором ANGRY agency Сергієм Маликом та засновником та креативним директором IAMIDEA Ігорем Фінашкіним

На учасників 15-го Українського маркетинг-форуму також чекають цікаві дискусії. Організатори вирішили не інтригувати та розкрити список тем. Серед них:

"Чемпіони з адаптації. Як компанії намагаються повернутися до розвитку".

​Модератор – Ігор Гут, співзасновник шведсько-українського проєкту DYB, PhD, стратег та системний дослідник конкуренції.

​Учасники:

Олександр Місюренко, власник та СЕО компанії Nonpareil,

Микола Скавронський, операційний директор мережі "Сінево",

Олександр Руднєв, CEO "Тернопільський молокозавод" (бренд "Молокія"),

Павло Овчинніков, співвласник та CEO компанії Kiddisvit,

Роман Романчук, CEO мережі Multiplex.

"Go Global: як стати міжнародною компанією".

Модератор – Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter Group.

Учасники:

Валентин Гриценко, маркетинг-директор компанії Ajax Systems,

Ігор Блистів, маркетинг-директор компанії "Кормотех",

Денис Суділковський, маркетинг-директор ЛУН.

"Суспільство. 2022".

Модератор – Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine.

Учасники:

Ігор Гут, співзасновник шведсько-українського проєкту DYB, PhD, стратег та системний дослідник конкуренції,

Ярина Ключковська, фахівчиня з комунікацій, медіатренерка,

Тимофій Брік, ректор Університету Київської школи економіки (KSE), керівник соціологічних досліджень, віцепрезидент з міжнародних зв’язків KSE,

Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO.

"Назад в майбутнє маркетингу: нові виклики для CMO".

Модераторка – Ірина Качура, віцепрезидентка з маркетингу Carlsberg Ukraine.

Учасники:

Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter Group,

Дмитро Зінченко, директор напрямку продуктів зі зниженим ризиком (IQOS), Philip Morris Ukraine,

Альона Тараненко, бренд-стратегиня, спеціалістка з бренд-комунікацій та створення стратегій брендів особистостей,

Віктор Яковенко, партнер Ward Howell Ukraine.

Загалом на події виступить понад 40 спікерів – експертів з маркетингу, комунікацій та стратегії.

Деталі та реєстрація за посиланням.