Сначала опасность была для Одесской области и Одессы, там слышали взрывы и работала ПВО. Россия пыталась атаковать Юг Украины дронами. Сразу после отбоя в Одесской области объявили о тревоге на Севере.

Что известно о тревогах вечером 29 ноября

04:00, 30 ноября По состоянию на 4 утра воздушная тревога продолжается на территории Киевской области – угроза дронов не миновала. Объявили тревогу также в Винницкой области – по той же причине. Ненадолго "краснел" и Юг – из-за ракетной угрозы.

03:30, 30 ноября В настоящее время воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской и Луганской областях. Воздушные силы предупредили об угрозе применения БПЛА.

03:14, 30 ноября Российские дроны двигаются из Днепропетровской области в направлении Полтавщины.

03:00, 30 ноября Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской и Черниговской области.

02:24, 30 ноября В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях: Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская.

23:54, 29 ноября Кривой Рог – в укрытие.

23:49, 29 ноября Движение БпЛА в северном направлении. Угроза для Харьковской области.

23:44, 29 ноября Очередная группа ударных БПЛА из Херсонской области движется в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской, Днепропетровской областей.

23:33, 29 ноября Ракетная опасность для Харьковской области.

23:28, 29 ноября Донецкая область – ракетная опасность.

23:22, 29 ноября Воздушные силы призывали жителей Днепра находиться в укрытиях.

23:11, 29 ноября Ударные БПЛА на Днепропетровщине двигаются в северо-западном направлении (Днепр/Павлоград).



22:56, 29 ноября Движение ударных БПЛА из Херсонской области в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской и Днепропетровской областей.



22:52, 29 ноября "Шахеды" двигаются из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

22:36, 29 ноября Отбой угрозы для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.

22:31, 29 ноября Угроза ударных БПЛА для Запорожской области.

22:11, 29 ноября Отбой угрозы для Киевской и Черкасской областей.

22:07, 29 ноября Тревога в Николаевской области.

22:06, 29 ноября Тревога в Херсонской области.

22:03, 29 ноября Киевская, Черкасская области – ракетная опасность.