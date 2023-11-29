Сначала опасность была для Одесской области и Одессы, там слышали взрывы и работала ПВО. Россия пыталась атаковать Юг Украины дронами. Сразу после отбоя в Одесской области объявили о тревоге на Севере.
Что известно о тревогах вечером 29 ноября
По состоянию на 4 утра воздушная тревога продолжается на территории Киевской области – угроза дронов не миновала. Объявили тревогу также в Винницкой области – по той же причине. Ненадолго "краснел" и Юг – из-за ракетной угрозы.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской и Луганской областях. Воздушные силы предупредили об угрозе применения БПЛА.
Российские дроны двигаются из Днепропетровской области в направлении Полтавщины.
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской и Черниговской области.
В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях: Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская.
Кривой Рог – в укрытие.
Движение БпЛА в северном направлении. Угроза для Харьковской области.
Очередная группа ударных БПЛА из Херсонской области движется в северо-западном направлении.
Угроза для Николаевской, Днепропетровской областей.
Ракетная опасность для Харьковской области.
Донецкая область – ракетная опасность.
Воздушные силы призывали жителей Днепра находиться в укрытиях.
Ударные БПЛА на Днепропетровщине двигаются в северо-западном направлении (Днепр/Павлоград).
Движение ударных БПЛА из Херсонской области в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской и Днепропетровской областей.
"Шахеды" двигаются из Запорожской области в направлении Днепропетровской.
Отбой угрозы для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.
Угроза ударных БПЛА для Запорожской области.
Отбой угрозы для Киевской и Черкасской областей.
Тревога в Николаевской области.
Тревога в Херсонской области.
Киевская, Черкасская области – ракетная опасность.
Сумская, Полтавская, Харьковская, Черниговская области – ракетная опасность. Активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.