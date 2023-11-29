Спершу небезпека була для Одещини та власне Одеси, там чули вибухи і працювала ППО. Росія намагалася атакувати Південь України дронами. Одразу після відбою на Одещині оголосили про тривогу на Півночі.
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Що відомо про тривоги ввечері 29 листопада
"Шахеди" рухаються із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської.
Відбій загрози для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.
Загроза ударних БпЛА для Запорізької області.
Відбій загрози для Київської і Черкаської областей.
Тривога в Миколаївській області.
Тривога на Херсонщині.
Київська, Черкаська області – ракетна небезпека.
Сумська, Полтавська, Харківська, Чернігівська області – ракетна небезпека. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.