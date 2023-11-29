Спершу небезпека була для Одещини та власне Одеси, там чули вибухи і працювала ППО. Росія намагалася атакувати Південь України дронами. Одразу після відбою на Одещині оголосили про тривогу на Півночі.

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Що відомо про тривоги ввечері 29 листопада

22:52, 29 листопада "Шахеди" рухаються із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської.

22:36, 29 листопада Відбій загрози для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.

22:31, 29 листопада Загроза ударних БпЛА для Запорізької області.

22:11, 29 листопада Відбій загрози для Київської і Черкаської областей.

22:07, 29 листопада Тривога в Миколаївській області.

22:06, 29 листопада Тривога на Херсонщині.

22:03, 29 листопада Київська, Черкаська області – ракетна небезпека.