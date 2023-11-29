Окрім того, станом на вечір 29 листопада зняли всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах. Порушень залізничного сполучення, на щастя, немає.

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У ДСНС заявили, що знеструмленими через негоду залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.

Станом на 17 годину 29 листопада: проїзд на дорогах загального користування забезпечено та знято всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах,

– мовиться у повідомленні.

Як у ДСНС України рятують українців

У ДСНС України наголосили, що від 26 листопада рятувальники:

допомогли понад 4 тисячам людей (зокрема 240 дітям).

відбуксирували майже 2 тисячі транспортних засобів (зокрема, 33 автобуси та 33 карети швидкої допомоги);

прибрали 178 дерев.

Яка ситуація в енергосистемі

В Україні станом на 29 листопада різко зросло електроспоживання. Енергетики працюють 24 на 7, аби відновити електропостачання у всіх областях України. Коли світло повертається, люди починають повноцінно споживати електроенергію. Це призвело до того, що були змушені залучити аварійну допомогу з двох сусідніх країн.

Українців просять бути ощадливими та не вмикати усі енергопристрої відразу.