Як повідомили в Повітряних силах, групи дронів-камікадзе рухаються і в бік Одеси. 24 Канал триматиме читачів у курсі новин.

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Що пишуть у Повітряних силах

Рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморська, Одеси. Також ще декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!

– вказали в ПС о 20:40.

В Одеській ОВА закликали не нехтувати повітряною тривогою та прямувати в укриття.

Кореспонденти 24 Каналу повідомили о 20:51 про вибухи на Одещині. О дев'ятій вечора на Одещині був повторний вибух.

В Одеській області оголосили про тривогу о 20:15, за хвилину сигнал про небезпеку пролунав і в місті. О 20:17 Повітряні сили поінформували про групу "Шахедів" у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.