Как сообщили в Воздушных силах, группы дронов-камикадзе двигаются и в сторону Одессы. 24 Канал будет держать читателей в курсе новостей.

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Что пишут в Воздушных силах

Движение ударных БПЛА в направлении Черноморска, Одессы. Также еще несколько групп БПЛА по акватории Черного моря в направлении Одесской области!

– указали в ПС в 20:40.

В Одесской ОВА призвали не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие.

Корреспонденты 24 Канала сообщили в 20:51 о взрывах в Одесской области. В девять вечера в Одесской области произошел повторный взрыв.

В Одесской области объявили о тревоге в 20:15, через минуту сигнал об опасности раздался и в городе. В 20:17 Воздушные силы проинформировали о группе "Шахедов" в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщили, что первые три группы беспилотников сбиты, но четвертая еще летит.

Кроме Одесской области, воздушная тревога есть только в Луганской области и Крыму.

Важно! Будьте в укрытиях до отбоя, берегите себя и близких!