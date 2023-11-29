В ходе рабочей поездки Зеленский также встретился с председателем Николаевской ОВА Виталием Кимом. В частности, он доложил Президенту о ситуации в регионе.

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Зеленский прибыл в Николаевскую область

Президент Украины во время визита принял участие в презентации офиса Посольства Дании в Николаеве и представительства датской компании Bright Bird, которая занимается управлением рисками и организацией контактов для датских компаний в Украине. Известно, что в презентации приняли участие посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, посол Литвы Вальдемарас Сарапинас, посол Азербайджана Сеймур Мардалиев, СEO компании Bright Bird Томас Траст Хейв, руководитель представительства Bright Vird в Украине Расмус Ульфельд.

Кроме того Виталий Ким ознакомил Зеленского с работой Регионального офиса международного сотрудничества при Николаевской ОВА (РОМС). По словам главы Николаевской ОВА, этот офис координирует и сопровождает проекты, имплементируемые на средства основного партнера по восстановлению Николаевской области – Дании, а также ее партнеров, среди которых муниципалитеты, правительственные организации и компании из Германии, Японии, Республики Корея и других стран.

В настоящее время Офис нарабатывает предложения по приоритетным направлениям восстановления и развития экономики, ликвидации последствий российской агрессии в Николаевской области. Зеленский во время встречи поблагодарил премьера Дании Метте Фредериксена, датский парламент и общество за поддержку важных проектов в Украине.

Нам нужны столь успешные истории с очень конкретными результатами. Это действительно пример успеха. Программа патроната над этим регионом, особенно над теми регионами, которые ежедневно находятся под атаками, очень важна. Это пример, который показывает другим странам, что мы можем сделать. И они могут помочь в восстановлении Украины сейчас, не дожидаясь глобальных послевоенных планов по восстановлению. Поэтому помогайте Украине, потому что наша страна именно сейчас живет в борьбе,

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область: смотрите видео

Президент также сообщил, что Украина будет делать все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру, институции и безопасность для бизнеса даже в условиях полномасштабной российской агрессии.

Визит Владимира Зеленского в Николаевскую область / Фото Офиса Президента

Зеленский приехал в Одесскую область

Президент Украины 29 ноября прибыл с официальным визитом в Одесскую область. Зеленский заслушал доклады военных и провел совещание по защите региона. В частности, о ситуации в регионе доложили:

командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Одесса" Андрей Гнатов,

командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа,

командующий воздушным командованием "Юг" Дмитрий Карпенко.

Во время визита Зеленский также пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, и вручил им государственные награды. Отметим, что для безопасности военнослужащих президент передал часть наград командирам военных формирований по вручению по месту службы.

Также Зеленский в Одесской области провел совещание по поводу последствий непогоды на Юге. Он поблагодарил всех спасателей, коммунальщиков, полицейских и нацгвардейцев, которые помогали бороться с непогодой. Президент Украины поручил ускорить работы по восстановлению электроснабжения и увеличить количество ремонтных бригад и техники.