Также разговор касался и других вопросов безопасности региона. Президент кроме этого вручил военнослужащим награды.
Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
Зеленский на Юге
Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября прибыл в Одесскую область с рабочим визитом. В ходе него он провел встречу с военным командованием в регионе.
В частности, он заслушал командующего ОСУВ "Одесса" Андрея Гнатова по поводу общей оперативной ситуации и ведения боевых действий. Президент обсудил взаимодействие с Воздушными силами, работу мобильных огневых групп и предложения по улучшению их эффективности.
Также Зеленский провел разговор с командующим Военно-Морскими силами ВСУ Алексеем Неижпапой. Касался он обстановки в Черном море, зернового коридора и минирования акватории. Также командующий воздушным командованием "Юг" Дмитрий Карпенко рассказал о работе ПВО и потенциале улучшения эффективности с помощью западного вооружения.
Зеленский поговорил с командующими: смотрите видео
Взаимные подарки
Кроме этого, украинский лидер вручил защитникам награды, такие как отличие Президента Украины "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого І и ІІІ степеней.
Во время таких командировок всегда большая честь – встретиться с нашими защитниками. Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды,
– сообщил Зеленский.
Военные презентовали главе государства настенные часы, сделанные из элементов сбитой российской крылатой авиационной ракеты Х-555.
Президент побеседовал с переселенцами
Кроме этого, президент посетил областной центр помощи переселенцам в Одессе, где поговорил с украинцами, что были вынуждены покинуть свой дом.
Общался с нашими людьми. Очень конкретные вопросы поддержки. Сегодня, в условиях военного времени, обязательно заботиться о тех, кто в этом нуждается,
– написал Зеленский
Он подчеркнул, что приоритетом является защита и восстановление нормальной жизни для каждого и каждой.
Президент Украины пообщался с ВПО: смотрите видео
Ситуация в Одессе: новости
- Еще раньше Владимир Зеленский анонсировал ужесточение безопасности в Одесской области, в том числе противовоздушной обороны. Глава государства рассказал, что регион будут защищать "очень мощные" системы.
- Последний раз российскую ракету в Одесской области зафиксировали ночью 28 ноября – тогда местные сообщали о взрывах. Впоследствии стало известно, что россияне хотели атаковать Хмельницкую область, но ракета не достигла цели. Также в области сбивали вражеские "Шахеды".
- Также недавно украинские военные охотились над Черным морем на редкий трофей. Чуть больше недели назад воздушное командование "Юг" уничтожило разведывательный беспилотник иранского производства "Mohajer".