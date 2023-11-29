Під час робочої поїздки Зеленський також зустрівся з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом. Зокрема, він доповів Президенту України про ситуацію в регіоні.

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Зеленський прибув на Миколаївщину

Президенту України під час візиту взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні. Відомо, що у презентації також взяли участь посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, посол Литви Вальдемарас Сарапінас, посол Азербайджану Сеймур Мардалієв, СEO компанії Bright Bird Томас Траст Хейв, керівник представництва Bright Вird в Україні Расмус Ульфельд.

Крім того, Віталій Кім ознайомив Зеленського з роботою Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Миколаївській ОВА (РОМС). За словами голови Миколаївської ОВА, цей офіс координує та супроводжує проєкти, що імплементуються коштом основного партнера з відновлення Миколаївської області – Данії, а також її партнерів, серед яких муніципалітети, урядові організації та компанії з Німеччини, Японії, Республіки Корея та інших країн.

Нині Офіс напрацьовує пропозиції щодо пріоритетних напрямів відбудови та розвитку економіки, ліквідації наслідків російської агресії на Миколаївщині. Зеленський під час зустрічі подякував прем'єру Данії Метте Фредеріксен, данському парламенту та суспільству за підтримку важливих проєктів в Україні.

Нам потрібні такі успішні історії з дуже конкретними результатами. Це справді приклад успіху. Програма патронату над цим регіоном, а особливо над тими регіонами, які щодня перебувають під атаками, дуже важлива. Це приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо зробити. І вони можуть допомогти у відновленні України зараз, не чекаючи глобальних повоєнних планів з відновлення. Тому допомагайте Україні, бо наша країна саме зараз живе в боротьбі,

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Миколаївщину: дивіться відео

Президент також повідомив що Україна робитиме все можливе, щоб зберегти інфраструктуру, інституції та безпеку для бізнесу навіть в умовах повномасштабної російської агресії.

Візит Володимира Зеленського на Миколаївщину / Фото Офісу Президента

Зеленський приїхав в Одеську область

Президент України 29 листопада прибув з офіційним візитом в Одеську область. Зеленський заслухав доповіді військових і провів нараду щодо захисту регіону. Зокрема, про ситуацію в регіоні доповіли:

командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Одеса" Андрій Гнатов;

командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа;

командувач повітряного командування "Південь" Дмитро Карпенко.

Під час візиту Зеленський також поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, і вручив їм державні нагороди. Наголосимо, що для безпеки військовослужбовців президент передав частину нагород командирам військових формувань для вручення за місцем служби.

Також Зеленський на Одещині провів нараду щодо наслідків негоди на Півдні. Він подякував усім рятувальникам, комунальникам, поліцейським та нацгвардійцям, які допомагали боротися з негодою. Крім того, Президент України доручив прискорити роботи з відновлення електропостачання та збільшити кількість ремонтних бригад і техніки.