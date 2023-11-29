Український лідер зазначив, що до ліквідації наслідків негоди долучилися рятувальники, комунальники, поліціянти та нацгвардійці. Допомогу надали водіям та пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах.
Читайте також На Заході – хуртовини та ожеледь: у ДСНС попередили про небезпеку і ситуацію в інших регіонах
Деталі щодо наради
В Офісі Президента повідомили деталі наради, в якій взяли участь керівники регіонів та представники міської влади Одеси. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що найбільше знеструмлених населених пунктів залишається в Одеській та Миколаївській областях.
Президент доручив оперативно прискорити роботи з відновлення електропостачання. Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого збільшення кількості аварійних бригад і техніки, зокрема, за необхідності, із використанням потенціалу тих регіонів, які не постраждали від негоди.
Володимир Зеленський також зазначив, що необхідно збільшити кількість "Пунктів незламності", щоб якнайбільше людей могли отримати необхідну допомогу.
Ситуація в Одеській області
Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що в області працюють "Пункти незламності", тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в населених пунктах. За його словами, у регіоні не виникало проблем із водо- та газопостачанням. У перший день негоди була затримка в роботі залізничного транспорту на три години. Загалом наслідки поганих погодних умов усуваються, відновлюється робота мереж.
Олег Кіпер розповів про пошкодження котельні в Одесі у мікрорайоні, де проживає близько 120 тисяч людей. Там упала труба, нині тривають ремонтні роботи. ОВА допоможе місту відремонтувати трубу коштом області. За його словами, пошкодження зможуть усунути орієнтовно до 15 грудня.
Негода в Україні: останні новини
- 29 листопада в Україні погіршиться погода. Речник ДСНС Олександр Хорунжий розповів, що наразі на Заході країни спостерігають хуртовини, місцями ожеледь. Туристам заборонили іти у гори.
- На Півночі, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській областях – 3 градуси морозу, сніг з дощем. На дорогах, як уточнив речник, "каша", а тому водіям слід бути обачними.
- У Південних областях – ідуть дощі, пориви вітру можуть сягати до 25 метрів на секунду.
- За прогнозом синоптиків, у Києві 29 листопада мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики попереджають про туман, видимість становить 200 – 500 метрів.
- Через негоду, яка вирувала в Україні, у кількох областях обмежили рух транспорту на деяких автодорогах. Однак 29 листопада обмеження почали анульовувати. Зокрема, в Одеській області зняли усі обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса – Кучурган для всіх видів транспорту. Частину обмежень також скасували у Миколаївській області.