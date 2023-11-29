Український лідер зазначив, що до ліквідації наслідків негоди долучилися рятувальники, комунальники, поліціянти та нацгвардійці. Допомогу надали водіям та пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах.

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Деталі щодо наради

В Офісі Президента повідомили деталі наради, в якій взяли участь керівники регіонів та представники міської влади Одеси. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що найбільше знеструмлених населених пунктів залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Президент доручив оперативно прискорити роботи з відновлення електропостачання. Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого збільшення кількості аварійних бригад і техніки, зокрема, за необхідності, із використанням потенціалу тих регіонів, які не постраждали від негоди.

Володимир Зеленський також зазначив, що необхідно збільшити кількість "Пунктів незламності", щоб якнайбільше людей могли отримати необхідну допомогу.

Ситуація в Одеській області

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що в області працюють "Пункти незламності", тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в населених пунктах. За його словами, у регіоні не виникало проблем із водо- та газопостачанням. У перший день негоди була затримка в роботі залізничного транспорту на три години. Загалом наслідки поганих погодних умов усуваються, відновлюється робота мереж.

Олег Кіпер розповів про пошкодження котельні в Одесі у мікрорайоні, де проживає близько 120 тисяч людей. Там упала труба, нині тривають ремонтні роботи. ОВА допоможе місту відремонтувати трубу коштом області. За його словами, пошкодження зможуть усунути орієнтовно до 15 грудня.

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