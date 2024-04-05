В Киеве трое детей за неделю были госпитализированы в результате отравления наркотическими веществами. Все они ели шоколад, одна из плиток была гуманитарной.

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Причиной стал каннабис

О первом случае отравления стало известно 23 марта. Тогда в больницу госпитализировали двух детей из одной семьи. У них были проявления нарушения сознания, недомогание и рвота. Младший ребенок попал в реанимацию.

Причиной их состояния был каннабис. Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки,

– сообщили в больнице.

Через три дня, 26 марта, в медицинское учреждение попал ребенок в состоянии психомоторного возбуждения. У него наблюдались галлюцинации, расширенные зрачки, рвота и пониженный мышечный тонус. Позже выяснили, что ребенок также ел шоколад, который подарили его отцу.

Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко рассказал, что правоохранители начали проверку этих случаев отравления. По его словам, больница расположена в Оболонском районе столицы, однако в Оболонское управление полиции сообщений об этом не поступало, но по факту обнародования информации об отравлении правоохранители зарегистрировали ее.

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