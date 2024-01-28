Инцидент произошел вчера, 27 января, в Бучанском районе. Поездка на дачу для семьи чуть ли не завершилась трагически.

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Хотели согреться

Как установили правоохранители, семья прибыла в село Торфяне на дачу. Потерпевшие планировали провести здесь выходные. В доме было холодно, поэтому родители решили растопить печь.

В полиции говорят, что именно так произошла утечка газа. В результате неисправности воздуховода произошло задымление.

Двух дочерей 12 и 10 лет доставили в больницу с отравлением. Сейчас жизни и здоровью сестер ничего не угрожает.

В Черниговской области погибла семья

В этом месяце в Новогород-Северском в доме из-за отравления угарным газом погибла целая семья – отец, мать и их 4-летний ребенок.

Известно, что трагедия произошла в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома. Утечка газа произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.

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