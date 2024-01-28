Инцидент произошел вчера, 27 января, в Бучанском районе. Поездка на дачу для семьи чуть ли не завершилась трагически.
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Хотели согреться
Как установили правоохранители, семья прибыла в село Торфяне на дачу. Потерпевшие планировали провести здесь выходные. В доме было холодно, поэтому родители решили растопить печь.
В полиции говорят, что именно так произошла утечка газа. В результате неисправности воздуховода произошло задымление.
Двух дочерей 12 и 10 лет доставили в больницу с отравлением. Сейчас жизни и здоровью сестер ничего не угрожает.
В Черниговской области погибла семья
В этом месяце в Новогород-Северском в доме из-за отравления угарным газом погибла целая семья – отец, мать и их 4-летний ребенок.
Известно, что трагедия произошла в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома. Утечка газа произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.
Другие подобные случаи:
- Осенью во Львове в одной из квартир многоэтажного дома двое 39-летних взрослых и столько же детей– 2 и 9 лет– отравились угарным газом. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
- В Киевской области погибли отец и его 4-летний сын. Маму мальчика госпитализировали в реанимационное отделение. Трагедия произошла в одном из частных домов в селе Гоголев.