Полиция устанавливает все обстоятельства трагического инцидента. Известно, что он произошел в одном из частных домов в селе Гоголев.

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Отец и сын погибли

В доме проживала семья: мать, отец и их 4-летний сын. По предварительным данным, мужчина и мальчик погибли от отравления угарным газом. Женщина находится в реанимационном отделении. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Правохранители открыли уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия.

Среди пострадавших младенец

Подобный случай произошел в Ужгороде. Там пятеро членов семьи отравились угарным газом в собственном доме. Среди них – двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец. Всех троих забрали в реанимацию. Госпитализировали также и 32-летнюю мать. 34-летний отец от госпитализации отказался.

В Закарпатье девушка выпила бузиновый сок и попала в реанимацию

На Закарпатье супруги заказали в кафе бузиновый напиток. Впоследствии 22-летнюю девушку госпитализировали с ожогами языка, пищевода и желудка. Ее муж получил более легкие повреждения. Молодожены уверены, что вместо сока в бутылке была кислота, которая могла попасть туда в процессе производства продукта.

Производитель сока обвинения возражает – уверяет, что у него есть все необходимые сертификаты качества. А его продукцию покупают даже за границей.

Потерпевшие обратились в полицию, а там начали производство.