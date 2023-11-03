3 ноября в полночь в Ужгороде госпитализировали целую семью с отравлением.
Смотрите также В Одессе после употребления наркотиков умерла школьница: задержан 17-летний подросток
Старшему ребенку – 11 лет
Инцидент произошел в одном из частных домов. Там пятеро членов семьи надышались угарным газом.
Среди пострадавших – трое детей в возрасте 11, 9 лет и 6-месячный младенец. В настоящее время они находятся в реанимации детской больницы. Также госпитализирована 32-летняя мать. 34-летний отец от госпитализации отказался.
Какие приборы могут вызвать отравление угарным газом / Фото ГСЧС
На Львовщине семья отравилась угарным газом: пять человек погибли
Трагедия произошла в одном из сел Львовского района. Там в одном из домов обнаружили тела 5 человек : трех женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и двух мужчин в возрасте 33 и 57 лет. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Также с таким же диагнозом медики в тяжелом состоянии госпитализировали двух мальчиков в возрасте 7 и 9 лет.
Другие случаи отравления: что известно
- На Закарпатье 22-летняя девушка заказала в кафе бузиновый напиток. Как только она сделала несколько глотков, сразу начала плакать и выбежала из-за столика. Ее госпитализировали. У пострадавшей диагностировали ожоги языка, пищевода и желудка.
- Тем временем в Одессе с пищевым отравлением госпитализировали 46 несовершеннолетних курсантов.