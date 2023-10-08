Двоих детей госпитализировали. Трагедия произошла в одном из сел Львовского района.

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Целая семья отравилась угарным газом

Около 20:00 7 октября в отдел полиции №3 Львовского райуправления №2 поступило сообщение о том, что в доме одного из сел Львовского района обнаружили тела нескольких людей без признаков жизни. На месте происшествия работали:

следственно-оперативная группа,

криминалисты,

сотрудники других служб территориального подразделения полиции

В доме правоохранители обнаружили тела пятерых местных жителей:

трех женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет,

двух мужчин в возрасте 33 и 57 лет.

Предварительно установлено, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Кроме того, с таким же диагнозом медики госпитализировали двух мальчиков в возрасте 7 и 9 лет. Они находятся в тяжелом состоянии.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство за "нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности". Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалисты проводят все необходимые экспертизы.

Важно! Угарный газ не имеет цвета и запаха. Он выделяется при неполном сгорании топлива в условиях недостатка кислорода. В легких В случаях отравления проявляются головокружение, головная боль, шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, слезотечение, боль за грудиной, тошнота, иногда рвота. В тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, кома и смерть.



Семья травилась угарным газом / Фото полиции Львовщины

Как избежать отравления угарным газом