3 листопада опівночі у місті Ужгород госпіталізували цілу родину із отруєнням.

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Найстаршій дитині – 11 років

Інцидент трапився в одному з приватних будинків. Там п’ятеро членів родини надихалися чадним газом.

Серед постраждалих – троє дітей, віком 11, 9 років і 6-місячне немовля. Наразі вони перебувають у реанімації дитячої лікарні. Також госпіталізовано 32-річну матір. 34-річний батько від госпіталізації відмовився.

Важливо! У ДСНС закликали в період опалювального сезону бути уважними та обережними у побуті. Дотримання простих правил може врятувати життя.

Які прилади можуть спричинити отруєння чадним газом / Фото ДСНС

На Львівщині родина отруїлася чадним газом: п'ятеро людей загинули

Трагедія трапилася в одному з сіл Львівського району. Там в одному з будинків виявили тіла 5 людей: трьох жінок віком 29, 53 і 75 років та двох чоловіків віком 33 і 57 років. За попередніми даними, причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом. Також із таким самим діагнозом медики у важкому стані госпіталізували двох хлопчиків віком 7 і 9 років.

Інші випадки отруєння: що відомо