Інцидент трапився вчора, 27 січня, у Бучанському районі. Поїздка на дачу для сім'ї ледве не завершилася трагічно.

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Хотіли зігрітися

Як встановили правоохоронці, родина прибула до села Торфяне на дачу. Потерпілі планували провести тут вихідні. У будинку було холодно, тому батьки вирішили розтопити піч.

У поліції кажуть, що саме так стався витік газу. Внаслідок несправності повітропровода відбулося задимлення.

Двох доньок 12 і 10 років доставили до лікарні з отруєнням. Нині життю та здоровʼю сестер нічого не загрожує.

На Чернігівщині загинула родина

Цього місяця у Новогород-Сіверському у помешканні через отруєння чадним газом загинула ціла сім’я – батько, мати і їхня 4-річна дитина.

Відомо, що трагедія сталася у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Витік газу відбувся через порушення правил експлуатації газового котла.

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