В Новгороді-Сіверському у помешканні через отруєння чадним газом загинула ціла сім’я – батько, мати і їхня 4-річна дитина.

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Правоохоронці встановлюють деталі

Трагедія сталася в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Як зазначили в ДСНС, витік чадного газу стався через порушення правил експлуатації газового котла.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Чадний газ – одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини,

– нагадують в ДСНС.

Довідка! У ДСНС наголошують, що встановлення детектору чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя!

Отруєння чадним газом: останні новини