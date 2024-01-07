На Київщині через отруєння чадним газом загинула сімʼя. Відомо, що у приміщенні перебувало троє людей.

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Правоохоронці встановлюють деталі

Інцидент стався у Броварах в одному із приватних будинків. Внаслідок цього загинула сім'я із трьох людей.

️Наразі правоохоронці встановлюються всі причини даного інциденту.

Основна небезпека чадного газу в тому, що його неможливо побачити чи якось відчути у повітрі, тож потрібно бути особливо обережними.

Отруєння чадним газом: останні новини