На Київщині через отруєння чадним газом загинула сімʼя. Відомо, що у приміщенні перебувало троє людей.
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Правоохоронці встановлюють деталі
Інцидент стався у Броварах в одному із приватних будинків. Внаслідок цього загинула сім'я із трьох людей.
️Наразі правоохоронці встановлюються всі причини даного інциденту.
Основна небезпека чадного газу в тому, що його неможливо побачити чи якось відчути у повітрі, тож потрібно бути особливо обережними.
Отруєння чадним газом: останні новини
- На Івано-Франківщині 5-місячне немовля, ймовірно, отруїлося чадним газом від генератора.За словами речника Нацполіції в області Андрія Яцківа, 16 січня в обласну дитячу лікарню привезли немовля з ознаками отруєння чадним газом. Саме лікарі й повідомили правоохоронцям про цей випадок, а вже згодом батьки написали заяву на сусіда.
- На Закарпатті п'ятеро людей отруїлися чадним газом у власному будинку. Серед них – 6-місячне немовля. Серед постраждалих – троє дітей, віком 11, 9 років і 6-місячне немовля. Наразі вони перебувають у реанімації дитячої лікарні. Також госпіталізовано 32-річну матір. 34-річний батько від госпіталізації відмовився.
- На Львівщині поліція розслідує загибель п'ятьох людей. Попередньо, вони отруїлися чадним газом. Двох дітей госпіталізували. Трагедія сталася в одному із сіл Львівського району.