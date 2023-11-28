Інцидент стався у понеділок, 27 листопада, близько 21:00. Фахівці з'ясовують всі обставини.
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Що відомо про постраждалих
Відомо, що в одній з квартир двоє дорослих та стільки ж дітей отруїлися чадним газом. На щастя, обійшлося без жертв. Двох 39-річних дорослих та дітей віком 2 та 9 років ушпиталили. Вони перебувають у важкому стані.
У зв'язку з цим інцидентом медики дали кілька порад українцям. Так, у разі отруєння чадним газом треба відчинити вікна у приміщенні. Постраждалу людину необхідно за можливості винести на свіже повітря та зняти з неї тугий одяг у разі його наявності, бо він може заважати диханню.
Якщо постраждала особа втратила свідомість, то їй до носа треба піднести змочений нашатирним спиртом тампон чи шматочок вати. У разі зупинки дихання та кровообігу необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію потерпілої людини. Крім цього необхідно викликати на місце подій швидку допомогу за номером 103.
Схожі випадки в Україні
- Раніше в Ужгороді ціла родина теж отруїлася чадним газом. Всього постраждало 5 людей: 34-річний батько, 32-річна мати та троє дітей віком 6 місяців та 9 й 11 років. На щастя, всі вони вижили.
- Нагадаємо, на Львівщині в одному з сіл також отруїлася чадним газом ціла родина. На жаль, вижити вдалося тільки двом хлопчикам віком 7 та 9 років, яких ушпиталили у важкому стані. Двоє чоловіків віком 33 та 57 років й троє жінок віком 29, 53 та 75 років загинули на місці.