Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около 21:00. Специалисты выясняют все обстоятельства.
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Что известно о пострадавших
Известно, что в одной из квартир двое взрослых и столько же детей отравились угарным газом. К счастью, обошлось без жертв. Двух 39-летних взрослых и детей в возрасте 2 и 9 лет госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.
В связи с этим инцидентом медики дали несколько советов украинцам. Так, в случае отравления угарным газом нужно открыть окна в помещении. Пострадавшего человека необходимо по возможности вынести на свежий воздух и снять с него тугую одежду в случае её наличия, потому что она может мешать дыханию.
Если пострадавший человек потерял сознание, то ему к носу нужно поднести смоченный нашатырным спиртом тампон или кусочек ваты. В случае остановки дыхания и кровообращения необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации пострадавшего лица. Кроме этого, необходимо вызвать на место событий скорую помощь по номеру 103.
Похожие случаи в Украине
- Ранее в Ужгороде целая семья тоже отравилась угарным газом. Всего пострадали 5 человек: 34-летний отец, 32-летняя мать и трое детей в возрасте 6 месяцев и 9 и 11 лет. К счастью, все они выжили.
- Напомним, во Львовской области в одном из сел также отравилась угарным газом целая семья. К сожалению, выжить удалось только двум мальчикам в возрасте 7 и 9 лет, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Двое мужчин в возрасте 33 и 57 лет и три женщины в возрасте 29, 53 и 75 лет погибли на месте.