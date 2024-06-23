В Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело работника

В Киеве на одном из энергетических объектов обнаружили тело работника. Мужчина без признаков жизни лежал в укрытии.

Тело погибшего обнаружили во время воздушной тревоги. Сейчас устанавливаются детали трагедии.

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В укрытии Киева обнаружили тело энергетика

Как сообщили в Минэнерго, во время воздушной тревоги на одном из энергетических предприятий Киева обнаружили тело мужчины. 43-летний работник лежал в укрытии без признаков жизни.

На место инцидента сразу вызвали медиков, но они лишь констатировали смерть работника энергообъекта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, что стало причиной смерти мужчины – неизвестно.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших энергетиков. Светлая память!

23 июня также стало известно о смерти диспетчера подстанции Дениса Новикова. Он был на энергообъекте в Запорожском районе, когда его атаковали российские военные. Кроме Дениса Новикова, ранения получил и другой сотрудник энергообъекта.

Как сообщил Иван Федоров, Денис Новиков начал работать энергетиком в 18 лет, и следующие 20 лет работал на подстанции. Известно, что у Дениса остался 9-летний сын и жена.