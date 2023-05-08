О падении обломков сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На место падения отправились все службы.

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Последствия падения обломков

Виталий Кличко сообщил, что информацию о пострадавших и повреждениях по состоянию на 1:55 уточняют.

В Святошинском районе падение обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем,

– написал Кличко.

Местные жители пишут, что вероятно обломки беспилотника могли упасть на жилой дом. Кроме того, очевидцы говорят о пожаре. Однако эта информация требует подтверждения.

Впоследствии Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Святошинском районе пострадавший. Однако еще 3 человека пострадали в результате взрыва в Соломенском районе столицы – случившееся там мэр не уточнил.