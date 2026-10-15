Защита у остановки: в Киеве обустраивают первое мобильное укрытие

15 октября в Киеве приступили к установке первого мобильного укрытия возле остановки общественного транспорта. Защитное сооружение вмещает до 10 человек и оборудовано специальным местом для инвалидной коляски.

Как сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс", средства на приобретение и монтаж защитного сооружения выделили меценаты после обращения мэра Виталия Кличко.

Что известно о мобильном укрытии?

Конструкцию установили на Берестейском проспекте непосредственно возле остановки общественного транспорта "Парк Ивана Багряного", через которую ежедневно курсируют троллейбусы маршрутов № 4, 5 и 7.



В Киеве обустраивают первое мобильное укрытие возле остановки / КГГА

Безопасность пассажиров во время тревог

Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" Татьяна Тараско отметила, что сооружение предназначено для быстрого укрытия людей при угрозе обстрелов. Она подчеркнула, что пространство полностью адаптировано к потребностям маломобильных групп населения.

Убежище предназначено для временной защиты людей в случае угрозы обстрелов во время воздушных тревог,

– заявила Татьяна Тараско.

Сооружение полностью соответствует нормам ДСТУ и вмещает до 10 сидячих мест, включая место для человека в инвалидном кресле. Для обеспечения безопасности конструкцию оборудовали двойными тамбурными входами, массивными металлическими дверями и бетонными блоками снаружи.

Масштабирование проекта и планы города

В ближайшее время транспортное предприятие планирует приобрести и установить еще 14 аналогичных сооружений по городу, в настоящее время продолжается официальная процедура закупки.

Ранее мы сообщали, что "Киевпастранс" уже объявлял тендер на закупку первых 14 конструкций за счет собственных средств предприятия. Также прокуратура в судебном порядке требовала от столичных властей обеспечить пассажиров уличными навесами.