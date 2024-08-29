Так, утром 29 августа в Киеве прогремели взрывы. Отметим, что в столице уже несколько часов продолжается воздушная тревога.

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Взрывы в Киеве 29 августа

В течение всей ночи 29 августа в Киеве звучала воздушная тревога. Собственно, сигналы воздушной тревоги начали звучать еще в 1:59. Поэтому, по состоянию на 6:25 в столице уже около 4 с половиной часов продолжается тревога.

Отметим, что она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА.

Сообщение о взрывах в Киеве поступило после 6 утра. Собственно в мониторинговых телеграмм-каналах о 6:15 писали, что в пригороде столицы работают средства противовоздушной обороны.

В пригороде Киева работает ПВО,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в 5:28 в Воздушных силах сообщали о БПЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.

Заметим, что сейчас воздушная тревога в Киеве продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.