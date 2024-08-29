Так, зранку 29 серпня у Києві пролунали вибухи. Зазначимо, що в столиці вже декілька годин триває повітряна тривога.

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Вибухи у Києві 29 серпня

Протягом всієї ночі 29 серпня у Києві лунала повітряна тривога. Власне, сигнали повітряної тривоги почали звучати ще о 1:59. Відтак, станом на 6:25 в столиці вже близько 4 з половиною години триває тривога.

Зазначимо, що вона пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.

Повідомлення про вибухи у Києві надійшло після 6 ранку. Власне в моніторингових телеграм-каналах о 6:15 писали, що у передмісті столиці працюють засоби протиповітряної оборони.

У передмісті Києва працює ППО,

– ідеться в повідомленні.

Додамо, що о 5:28 в Повітряних силах повідомляли про БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.

Зауважимо, що наразі повітряна тривога у Києві триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.