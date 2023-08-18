Это произошло в Голосеевском районе украинской столицы. Правоохранители ведут работу с мужчиной, чтобы узнать все детали и наказать его за преступления.
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В Киеве задержан мужчина, издевавшийся над животными
Правоохранители подчеркнули, что к ним поступило сообщение, что неизвестный мужчина разъезжает на велосипеде с пистолетом и стреляет в местных собак. Полиции также предоставили подробное описание злодея и его транспортного средства.
В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по собакам / Фото патрульной полиции Киева
Позже, прибыв на место событий, полицейские стали обследовать прилегающую территорию. Вскоре они заметили похожего по показаниям мужчину.
44-летний гражданин признался, что он стрелял в животных. Но объяснил, что таким образом пытался защититься от них,
– рассказали правоохранители.
По собакам мужчина стрелял из пистолета / Фото патрульной полиции Киева
В заключение правоохранители подчеркнули, что на место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа полиции. Именно она предоставит правовую квалификацию действиям задержанного.
Экс-работница Рады попала в скандал из-за позиции относительно животных
- Бывшая работница комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Елена Коваленко 16 августа попала в скандал из-за позиции относительно животных. В частности, она начала в сети оскорблять владельцев домашних питомцев.
- Экс-чиновник считает, что все владельцы животных якобы "извращенцы". Самих животных она не считает живыми существами, но говорит, что они "лишь игрушки".
- Она также рассказывала, что якобы собаки "не приносят пользы обществу". Несмотря на это, она сказала, что животные "лишь едят, пустуют, а люди их еще за деньги покупают".
- В Верховной Раде отметили, что женщина уже несколько лет не работает в парламенте. Но в ее фейсбук-странице до сих пор указано, что она является работницей комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.