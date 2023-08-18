Це сталося у Голосіївському районі української столиці. Наразі правоохоронці ведуть роботу з чоловіком, щоб дізнатися всі деталі та покарати його за злочини.
Цікаво Тандир намагався "відкупитися" за смертельну ДТП: дружина збитого нацгвардійця повернула гроші
У Києві затримали чоловіка, що знущався з тварин
Правоохоронці наголосили, що до них надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік роз'їжджає на велосипеді з пістолетом та стріляє у місцевих собак. Поліції також надали детальний опис лиходія та його транспортного засобу.
У Києві затримали чоловіка, що стріляв по собаках / Фото патрульної поліції Києва
Згодом, прибувши на місце подій, поліцейські стали обстежувати прилеглу територію. Вже незабаром вони помітили схожого за показаннями чоловіка.
44-річний громадянин зізнався, що це він стріляв у тварин. Та пояснив, що таким чином намагався захиститися від них,
– розповіли правоохоронці.
По собаках чоловік стріляв з пістолета / Фото патрульної поліції Києва
Наостанок правоохоронці наголосили, що на місце події також прибула слідчо-оперативна група поліції. Саме вона надасть правову кваліфікацію діям затриманого.
Експрацівниця Ради потрапила у скандал через позицію щодо тварин
- Колишня працівниця комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олена Коваленко 16 серпня потрапила у скандал через позицію щодо тварин. Зокрема, вона почала у мережі ображати власників домашніх улюбленців.
- Експосадовиця вважає, що всі власники тварин буцімто "є збоченцями". Самих тварин вона не вважає за живих істот, натомість каже, що вони "лише іграшки".
- Вона також розповідала, що буцімто собаки "не приносять користі суспільству". Попри це, вона сказала, що тварини "лише їдять, випорожнюються, а люди їх ще за гроші купляють".
- У Верховній Раді наголосили, що жінка вже кілька років не працює у парламенті. Але у її фейсбук-сторінці досі вказано, що вона є працівницею комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.