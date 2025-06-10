Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевпастранс. В частности, изменения касаются транспорта, курсирующего по улицам Ильенко и Глубочицкая.
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Что известно об изменениях
Улица Ильенко (направление к станции метро "Лукьяновская") перекрыто движение.
Изменения в движении троллейбусов:
- №16, 23 – курсируют от улицы Мечты до станции метро "Дорогожичи";
- №6, 18, 28, 33 – до станции "Почайна";
- №19 – площадь Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;
- №35 – от улицы Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода; от проспекта Свободы – до станции метро "Дорогожичи".
Улица Глубочицкая - задержка движения из-за ликвидации пожара в результате российской атаки.
Изменения в движении автобусов:
- №14т – проспект Отрадный – станция метро "Лукьяновская";
- №112 – улица Никитенко – станция метро "Контрактовая площадь";
- №119 – улица Касияна – Воздухофлотский путепровод.
Просим учитывать изменения при планировании поездок. Следите за обновлениями,
– говорится в сообщении.