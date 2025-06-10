Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київпастранс. Зокрема, зміни стосуються транспорту, що курсує вулицями Іллєнка та Глибочицька.

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Що відомо про зміни

Вулиця Іллєнка (напрямок до станції метро "Лук'янівська") перекрито рух.

Зміни в русі тролейбусів:

№16, 23 – курсують від вулиці Мрії до станції метро "Дорогожичі";

№6, 18, 28, 33 – до станції "Почайна";

№19 – площа Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;

№35 – від вулиці Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу; від проспекту Свободи – до станції метро "Дорогожичі".

Вулиця Глибочицька – затримка руху через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Зміни в русі автобусів:

№14т – проспект Відрадний – станція метро "Лук'янівська";

№112 – вулиця Микитенка – станція метро "Контрактова площа";

№119 – вулиця Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід.

Просимо враховувати зміни під час планування поїздок. Слідкуйте за оновленнями,

– йдеться в повідомленні.