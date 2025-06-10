Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київпастранс. Зокрема, зміни стосуються транспорту, що курсує вулицями Іллєнка та Глибочицька.
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Що відомо про зміни
Вулиця Іллєнка (напрямок до станції метро "Лук'янівська") перекрито рух.
Зміни в русі тролейбусів:
- №16, 23 – курсують від вулиці Мрії до станції метро "Дорогожичі";
- №6, 18, 28, 33 – до станції "Почайна";
- №19 – площа Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;
- №35 – від вулиці Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу; від проспекту Свободи – до станції метро "Дорогожичі".
Вулиця Глибочицька – затримка руху через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.
Зміни в русі автобусів:
- №14т – проспект Відрадний – станція метро "Лук'янівська";
- №112 – вулиця Микитенка – станція метро "Контрактова площа";
- №119 – вулиця Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід.
Просимо враховувати зміни під час планування поїздок. Слідкуйте за оновленнями,
– йдеться в повідомленні.