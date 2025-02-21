"Мама года": в Киеве женщина гуляла с коляской на льду

В Киеве 21 февраля заметили женщину, которая гуляла с коляской по льду в Оболонском районе. Женщина ходила между рыбаков, а в какой-то момент просто оставила коляску на льду, пока говорила с кем-то.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Женщина с коляской ходила по льду

В местных телеграм-каналах опубликовали видео, как женщина вместе с коляской ходила по Оболонскому заливу в Киеве. В сети уже назвали женщину "матерью года".

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как женщина прогуливаются по льду и катит впереди себя коляску. Она ходила среди рыбаков, а потом подошла к одному из мужчин и осталась возле него.

В это время коляска стояла чуть дальше.

Женщина с коляской на льду: смотрите видео

Стоит отметить, что такие действия являются крайне опасными. Спасатели неоднократно призывали не выходить на лед, ведь лед может быть тонким в некоторых местах.

Кроме того, ранее в сети также появилось видео, как машина провалилась под лед. Мужчина выехал на лед на реке Днепр, однако в какой-то момент автомобиль начал уходить под лед.