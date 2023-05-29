Кроме того, взрывы слышали в Херсоне. Об этом около 17:00 сообщили журналисты "Общественного", хотя воздушной тревоги в области в настоящее время не было.
Важно Россия устроила комбинированную атаку ночью и повторный удар днем: главное о терроре 29 мая
После массированной ракетной атаки людям лучше не рисковать и находиться в укрытии. Поскольку от врага можно ожидать чего-либо.
Где объявили тревогу
- Киев и Киевская область,
- Черниговская,
- Житомирская.
В Луганской области и АР Крым воздушная тревога объявлена не первый месяц.
Что известно о ракетной атаке
- Россия ночью 29 мая атаковала Киев и область. Взрывы слышали в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях.
- Россияне выпустили в 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С Севера и Юга оккупанты запускали "Shahed-136/131". Всего – около 35 ударных дронов.
- Силы ПВО сбили 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 ударных БпЛА "Shahed-136/13" и 1 разведывательный дрон.
- Обломки от целей падали в нескольких районах Киева.
- Также попадания были в Одесской области. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук констатировал, что во время атаки было зафиксировано попадание в портовую инфраструктуру.