Крім того, вибухи чули в Херсоні. Про це близько 17:00 повідомили журналісти "Суспільного", хоча повітряної тривоги в області на цей час не було.

Важливо Росія влаштувала комбіновану атаку вночі та повторний удар вдень: головне про терор 29 травня

Після масованої ракетної атаки людям краще не ризикувати та перебувати в укритті. Оскільки від ворога можна очікувати будь-чого.

Де оголосили тривогу

  • Київ та Київська область,
  • Чернігівська.

У Луганській області та АР Крим повітряна тривога оголошена вже не перший місяць.

Що відомо про ракетну атаку

  • Росія вночі 29 травня атакувала Київ та область. Вибухи чули також в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській областях.
  • Росіяни випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З Півночі та Півдня окупанти запускали "Shahed-136/131". Усього – близько 35 ударних дронів.
  • Сили ППО збили 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БпЛА "Shahed-136/13" та 1 розвідувальний дрон.
  • Уламки від цілей падали в кількох районах Києва.
  • Також влучання були в Одеській області. Представник Одеської ОВА Сергій Братчук констатував, що під час атаки було зафіксовано влучання в портову інфраструктуру.