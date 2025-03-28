24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает следовать в укрытие гражданской защиты.
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12:05, 28 марта
Где сейчас продолжается воздушная тревога
11:54, 28 марта
В то же время в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
Тогда же объявили в регионе воздушную тревогу.
11:54, 28 марта
Угроза применения баллистического вооружения из Курска,
– сообщили в Воздушных силах.
11:53, 28 марта