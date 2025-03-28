24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.

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12:05, 28 березня

Де зараз триває повітряна тривога

11:54, 28 березня

Водночас в ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

Тоді ж оголосили в регіоні повітряну тривогу.

11:54, 28 березня

Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,
– повідомили в Повітряних силах.

11:53, 28 березня

Тривогу оголосили на Київщині.