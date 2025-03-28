24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.
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12:05, 28 березня
Де зараз триває повітряна тривога
11:54, 28 березня
Водночас в ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Тоді ж оголосили в регіоні повітряну тривогу.
11:54, 28 березня
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська,
– повідомили в Повітряних силах.
11:53, 28 березня
Тривогу оголосили на Київщині.