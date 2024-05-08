Пожар после российской атаки вспыхнул в Броварах – об этом сообщил городской голова города. Он также отметил, что в результате вражеского террора есть пострадавшие.

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Пожар в Броварах

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры есть пострадавшие. Отмечается, что повреждения получили женщина 1952 года рождения и мужчина 1990 года.

В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу,

– написал Сапожко.

В КГВА ранее отмечали, что россияне атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты на столицу заходили с нескольких направлений. В то же время ПВО удалось сбить все воздушные цели в пределах Киева.

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