Около 08:49 воздушную тревогу поначалу объявили в нескольких областях. Речь идет о Николаевской, Херсонской и Кировоградской. Вскоре карта продолжила “краснеть”. Сирены известили об угрозе жителей ряда областей, в частности, Киевской.
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В каких областях была воздушная тревога
В 08:51 поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ. В роде войск написали: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"
По состоянию на 08:55 воздушную тревогу объявили в:
- Киевской
- Херсонской
- Днепропетровской
- Кировоградской
- Николаевской
- Винницкой
- Черкасский
- Запорожской области.
09:29 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистики.
Напоминаем о важности пребывания в укрытии во время воздушной тревоги. Помните, что враг чрезвычайно коварен и может в любой момент нанести ракетный удар. Не покидайте безопасные места до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Это может уберечь вам жизнь и здоровье.
В ночь на 31 января сбили 14 "Шахедов"
- Обратим внимание, что в ночь на 31 января российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов". Утром Воздушные силы известили, сколько ударных БПЛА и где удалось их сбить.
- В Воздушных силах отметили, что дроны-камикадзе запустили с направлениям Приморско-Ахтарска, Курска и Чауды. Кроме того, захватчики запустили три баллистических ракеты типа "Искандер-М" с полуострова Крым и Воронежской области
- Так силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с ПВО Сил обороны удалось уничтожить 14 ударных БПЛА. Они были сбиты в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.