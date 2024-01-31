Около 08:49 воздушную тревогу поначалу объявили в нескольких областях. Речь идет о Николаевской, Херсонской и Кировоградской. Вскоре карта продолжила “краснеть”. Сирены известили об угрозе жителей ряда областей, в частности, Киевской.

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В каких областях была воздушная тревога

В 08:51 поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ. В роде войск написали: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

По состоянию на 08:55 воздушную тревогу объявили в:

Киевской

Херсонской

Днепропетровской

Кировоградской

Николаевской

Винницкой

Черкасский

Запорожской области.

09:29 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистики.

Напоминаем о важности пребывания в укрытии во время воздушной тревоги. Помните, что враг чрезвычайно коварен и может в любой момент нанести ракетный удар. Не покидайте безопасные места до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Это может уберечь вам жизнь и здоровье.

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