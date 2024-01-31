Близько 08:49 повітряну тривогу спочатку оголосили у кількох областях. Мовиться про Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську. Невдовзі карта продовжила "червоніти". Сирени сповістили про загрозу мешканців низки областей, зокрема, Київської.

Читайте також Росіяни запустили 20 "Шахедів": скільки ударних БпЛА вдалося збити

В яких областях була повітряна тривога

О 08:51 надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ. У роді військ написали: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

Станом на 08:55 повітряну тривогу оголосили у:

Київській;

Херсонській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Вінницькій,

Черкаській;

Запорізькій областях.

09:29 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою балістики.

Нагадуємо про важливість перебування в укритті під час повітряної тривоги. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може у будь-який момент завдати ракетного удару. Не покидайте безпечних місць доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може вберегти вам життя та здоров'я.

У ніч проти 31 січня збили 14 "Шахедів"