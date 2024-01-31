Близько 08:49 повітряну тривогу спочатку оголосили у кількох областях. Мовиться про Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську. Невдовзі карта продовжила "червоніти". Сирени сповістили про загрозу мешканців низки областей, зокрема, Київської.
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В яких областях була повітряна тривога
О 08:51 надійшло повідомлення від Повітряних сил ЗСУ. У роді військ написали: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"
Станом на 08:55 повітряну тривогу оголосили у:
- Київській;
- Херсонській;
- Дніпропетровській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Вінницькій,
- Черкаській;
- Запорізькій областях.
09:29 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою балістики.
Нагадуємо про важливість перебування в укритті під час повітряної тривоги. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може у будь-який момент завдати ракетного удару. Не покидайте безпечних місць доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може вберегти вам життя та здоров'я.
У ніч проти 31 січня збили 14 "Шахедів"
- Звернімо увагу, що в ніч проти 31 січня російські військові запустили по Україні 20 "Шахедів". Зранку Повітряні сили сповістили, скільки ударних БпЛА та де вдалося їх збити.
- У Повітряних силах зазначили, що дрони-камікадзе запустили з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, а також Чауди. Крім того, загарбники запустили три балістичні ракети типу "Іскандер-М" з півострова Крим і Воронезької області.
- Так, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з ППО Сил оборони вдалося знищити 14 ударних БпЛА. Їх збили у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.