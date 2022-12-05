Отмечают, что 3 декабря в полицию поступило сообщение от 53-летнего жителя села Сошников, который в лесу нашел снаряд и принес в дом.

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В полиции призывают не делать подобного

Глава полиции Киевщины Андрей Небитов подчеркнул, что если вы нашли мину, гранату, часть ракеты или предмет происхождения которого вам неизвестно, не рискуйте, сразу обращайтесь к правоохранителям.

Уже не впервые поражен легкомыслием некоторых граждан, но радуюсь, что здравый смысл искателя приключений таки одержал верх, мужчина сообщил об опасности к полиции,

– сказал Небитов.

Полицейские обнаружили в хозяйственном помещении местного жителя танковый кумулятивный снаряд.

Взрывотехники установили, что боеприпас относится к особо опасной категории взрывчатых материалов .

Специалисты осторожно транспортировали взрывоопасный предмет на временно взрывную площадку и обезвредили боеприпас.

Обратите внимание! Правоохранители призывают граждан быть бдительными. При обнаружении взрывоопасных предметов отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите в полицию на спецлинию "102"!

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