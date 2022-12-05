Отмечают, что 3 декабря в полицию поступило сообщение от 53-летнего жителя села Сошников, который в лесу нашел снаряд и принес в дом.
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В полиции призывают не делать подобного
Глава полиции Киевщины Андрей Небитов подчеркнул, что если вы нашли мину, гранату, часть ракеты или предмет происхождения которого вам неизвестно, не рискуйте, сразу обращайтесь к правоохранителям.
Уже не впервые поражен легкомыслием некоторых граждан, но радуюсь, что здравый смысл искателя приключений таки одержал верх, мужчина сообщил об опасности к полиции,
– сказал Небитов.
Полицейские обнаружили в хозяйственном помещении местного жителя танковый кумулятивный снаряд.
Взрывотехники установили, что боеприпас относится к особо опасной категории взрывчатых материалов .
Специалисты осторожно транспортировали взрывоопасный предмет на временно взрывную площадку и обезвредили боеприпас.
Обратите внимание! Правоохранители призывают граждан быть бдительными. При обнаружении взрывоопасных предметов отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите в полицию на спецлинию "102"!
"Сувенир" по передовой
- Днем 2 декабря в Одессе мужчина взорвал гранату , из-за чего пострадали 7 человек. Среди них 4 правоохранителя.
- Источники СМИ в полиции сообщили, что подорвавший гранату мужчина привез ее из Николаевской области "как сувенир". Злоумышленник взорвал боеприпас, когда его пытались задержать за правонарушение.
- Мужчину задержали по статье о незаконном хранении оружия, за что ему грозит от 3 до 7 лет заключения. Однако, вероятно, после взрыва гранаты его действиям предоставят дополнительную квалификацию.