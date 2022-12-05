Зазначають, що 3 грудня до поліції надійшло повідомлення від 53-річного жителя села Сошників, який в лісі знайшов снаряд та приніс до оселі.

Читайте також На Київщині 9-річний хлопчик отруївся газом

У поліції закликають не робити подібного

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов наголосив, що якщо ви знайшли міну, гранату, частину ракети, чи предмет походження якого вам невідоме, не ризикуйте, одразу звертайтеся до правоохоронців.

Вже не вперше вражений легковажністю деяких громадян, але радію, що здоровий глузд шукача пригод таки взяв верх, чоловік повідомив про небезпеку до поліції,

– сказав Нєбитов.

Поліцейські виявили в господарському приміщенні місцевого жителя танковий кумулятивний снаряд.

Вибухотехніки встановили, що боєприпас відноситься до особливо небезпечної категорії вибухових матеріалів.

Спеціалісти обережно транспортували вибухонебезпечний предмет на тимчасово підривний майданчик та знешкодили боєприпас.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають громадян бути пильними. При виявленні вибухонебезпечних предметів відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте до поліції на спецлінію "102"!

"Сувенір" з передової