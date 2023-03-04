В Киевской области мужчина размахивал оружием и угрожал полицейским: видео с бодикамер

Необычная ситуация произошла в Киевской области, в Бориспольском районе, куда правоохранители приехали на вызов. Их "тепло" встретил сам заявитель, что зафиксировали бодикамеры.

Пьяный мужчина вышел к правоохранителям с пистолетом в руках. Однако стражи порядка не растерялись и с автоматом убедили заявителя в его плохих намерениях.

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Обошлось без пострадавших

Благодаря взвешенным действиям лейтенанта полиции Владимира Романенко и старшего сержанта Юрия Шабатина инцидент завершился без пострадавших и жертв. За это их поблагодарил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

Так, задержав правонарушителя полицейские выяснили, что тот вытащил оружие, потому что "был под мухой". Но вместо экспрессивных высказываний в такой чрезвычайной ситуации правоохранитель мягко, чуть ли не как озорного ребенка упрекнул: "Иванович, ну нельзя так".

Никогда нельзя предположить, что ждет патрульных на вызове. На этих кадрах заявитель из Бориспольской области решил угрожать полицейским оружием. Во многих странах мира правоохранители 100% открыли бы огонь на поражение, а здесь – полицейская забота, человечность и мягкая профилактическая беседа,

– написал Андрей Небитов.

Заявитель встретил правоохранителей с оружием в руках: видео

Последствия пьяной затеи

Также на кадрах видео видно, как пьяный мужчина отказывается от каких-либо претензий к стражам порядка. Однако, как отметил глава Нацполиции, взамен к задержанному есть претензии у следователя.

Поэтому в будущем его ждут последствия необдуманных поступков. А пока заявитель трезвеет в изоляторе.

"Теперь нападающий трезвеет и думает над своим поступком в изоляторе временного содержания, а уже дальше его судьбу решит суд", – подчеркнул Андрей Небитов.