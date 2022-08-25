В Киевской области мужчина угрожал взорвать школу и детсад

В частности, один из подобных инцидентов произошел сегодня на Белоцерковщине. Там мужчина угрожал взорвать школу и детский сад. Об этом сообщил генерал Андрей Небытов.

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Сегодня этот 31-летний парень позвонил в полицию и сообщил, что заложил бомбу в учебных заведениях на Белоцерковщине,

– написал он.

Небытов подчеркнул, что вместе со спасателями кинологи и взрывотехники обследовали целый ряд учебных заведений, однако никаких взрывных устройств не обнаружили.



На Киевщине мужчина угрожал взорвать школу и детсад / Фото телеграм Андрея Небытова



Кинологи проверили всю территорию – ничего не обнаружили / Фото телеграм Андрея Небытова



На Киевщине мужчина угрожал взорвать школу и детсад / Фото телеграм Андрея Небытова

Через несколько часов был установлен и задержан злоумышленник. В доме местного жителя изъяли и мобильный телефон – из него осуществили фейковую угрозу заминирования.

Отмечается, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

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