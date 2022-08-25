На Київщині чоловік погрожував підірвати школу і дитсадок
Зокрема, один із подібних інцидентів трапився сьогодні на Білоцерківщині. Там чоловік погрожував підірвати школу і дитячий садочок. Про це повідомив генерал Андрій Нєбитов.
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Сьогодні цей 31-річний молодик подзвонив в поліцію і повідомив, що заклав бомбу в закладах освіти на Білоцерківщині,
– написав він.
Нєбитов підкреслив, що разом із рятувальниками кінологи і вибухотехніки обстежили цілу низку навчальних закладів, однак жодних вибухових пристроїв не виявили.
На Київщині чоловік погрожував підірвати школу і дитсадок / Фото телеграм Андрія Нєбитова
Кінологи перевірили усю територію – нічого не виявили / Фото телеграм Андрія Нєбитова
На Київщині чоловік погрожував підірвати школу і дитсадок / Фото телеграм Андрія Нєбитова
Через кілька годин було встановлено і затримано зловмисника. В будинку місцевого жителя вилучили і мобільний телефон – з нього здійснили фейкову погрозу замінування.
Зазначається, що за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.
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