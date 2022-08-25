На Київщині чоловік погрожував підірвати школу і дитсадок

Зокрема, один із подібних інцидентів трапився сьогодні на Білоцерківщині. Там чоловік погрожував підірвати школу і дитячий садочок. Про це повідомив генерал Андрій Нєбитов.

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Сьогодні цей 31-річний молодик подзвонив в поліцію і повідомив, що заклав бомбу в закладах освіти на Білоцерківщині,

– написав він.

Нєбитов підкреслив, що разом із рятувальниками кінологи і вибухотехніки обстежили цілу низку навчальних закладів, однак жодних вибухових пристроїв не виявили.



На Київщині чоловік погрожував підірвати школу і дитсадок​ / Фото телеграм Андрія Нєбитова



Кінологи перевірили усю територію – нічого не виявили / Фото телеграм Андрія Нєбитова



На Київщині чоловік погрожував підірвати школу і дитсадок​ / Фото телеграм Андрія Нєбитова

Через кілька годин було встановлено і затримано зловмисника. В будинку місцевого жителя вилучили і мобільний телефон – з нього здійснили фейкову погрозу замінування.

Зазначається, що за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

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