Жители Киевской области заметили, что количество блокпостов там уменьшилось. Причину объяснил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк в прямом эфире национального телемарафона.

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Мы уменьшили количество блокпостов в Киевской области на 50%. Работа с оптимизацией идет. Мы их не уничтожаем, а увеличиваем пропускную способность дорог,

– объяснил Павлюк.

По словам главы Киевской ОВА, все сооружения блокпостов переместили на обочину дорог, чтобы они не препятствовали передвижению транспорта. Он отметил, что в любой момент военные смогут восстановить сооружения блокпостов и работу на них.

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