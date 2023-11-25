Тревогу в Киевской области объявили 25 ноября в 14:39. Как пояснили Воздушные силы ВСУ, существует угроза применения врагом баллистики.
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В Киевской области была снова объявлена воздушная тревога. Людей призывали находиться в безопасных местах.
Источник:ВС ВСУ
Тревогу в Киевской области объявили 25 ноября в 14:39. Как пояснили Воздушные силы ВСУ, существует угроза применения врагом баллистики.
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