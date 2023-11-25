Тривогу на Київщині оголосили 25 листопада о 14:39. Як пояснили Повітряні сили ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістики.

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Що відомо про небезпеку