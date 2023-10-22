В воскресенье, 22 октября, после 21 часа в Киевской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии в ПС ВСУ объяснили, что это произошло из-за появления в области вражеских дронов-камикадзе.

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Что известно о российской атаке дронами

В 23:01 отбой тревоги был объявлен только в Киеве. А в 23:06 отбой объявили уже по всей Киевской области.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО на подступах к Киеву. Он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

Несколько позже Киевская ОВА официально прокомментировала сообщение о взрывах. Там подтвердили информацию о работе ПВО по вражеским БПЛА. Жителей призвали находиться в укрытиях, не снимать работу украинских защитников и не выкладывать кадры в соцсети.

По состоянию на 21:57 соцсетями распространялись сообщения о взрывах на Киевщине. Мониторинговые каналы сообщили о работе ПВО в этой области.

В 21:56 в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской области объявили отбой воздушной тревоги. В Киевской области в это время продолжалась тревога.

Впоследствии воздушную тревогу объявили и в Харьковской области. Это произошло около 21:35. Предварительно, эта область тоже "покраснела" из-за угрозы "Шахедов".

Об опасности из-за ударных БПЛА также предупредил в своих соцсетях глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Кроме этого об угрозе дронов-камикадзе в трех областях сообщили разные мониторинговые телеграм-каналы.

В ПС ВСУ объяснили, что в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях тревогу объявили из-за угрозы российских дронов-камикадзе.

Около 21:03 воздушную тревогу объявили в Киевской области. Через несколько минут "покраснели" Донетчина, Днепропетровщина и Запорожская область.

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