Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил об отсутствии информации о пострадавших. По его словам, данных о повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры тоже нет.
Напомним, спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 Каналу рассказала о новой тактике россиян. Оккупанты пытаются проводить очень смешанные атаки.
Так, российская авиация недавно начала направлять одновременно управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Оккупанты пытаются таким образом "спрятать" ракеты за КАБ. По мнению Гуменюк, посредством этой тактики враг пытается запутать и истощить наши системы противовоздушной обороны. Спикер ОК "Юг" отметила, что Россия пытается давить с воздуха, потому что у страны-агрессора нет успехов на линии фронта.